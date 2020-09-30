Почти 3800 коек для пациентов с коронавирусом развернуто в Нижегородской области Общество

Почти 3800 коек для пациентов с коронавирусом развернуто в медицинских учреждениях Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

"Около 50% коечного фонда обеспечено кислородной поддержкой, 511 коек – аппаратами ИВЛ. Свободными остаются на сегодня 815 коек, при этом регион активно перепрофилирует существующие мощности под лечение больных с коронавирусной инфекцией. Только за неделю было заново организовано 975 коек. Реперепрофилирование коечного фонда проводится поэтапно, в зависимости от эпидемиологической ситуации", - пояснил Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, в соответствии с которыми возобновляется обязательная самоизоляция для лиц в возрасте 65 лет и старше, для людей с хроническими заболеваниями, а также для беременных женщин.



"К сожалению, в регионе растет уровень заболеваемости. Коронавирус представляет особую опасность для пожилых граждан, для беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Они наиболее подвержены риску заражения и тяжело переносят болезнь. Считаю правильным, чтобы в этот сложный период они по возможности не покидали дом и поберегли свое здоровье", - отметил Глеб Никитин.