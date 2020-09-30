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Общество

Глава управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко обратилась к нижегородцам

09 октября 2020 17:44  [294] Общество

Руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко обратилась к жителям региона с просьбой соблюдать необходимые санитарные правила, которые помогут не заразиться коронавирусной инфекцией.

Наталия Кучеренко напомнила, что сейчас в области действует указ Губернатора о режиме повышенной готовности, в который глава региона Глеб Никитин 8 октября внес изменения, касающиеся самоизоляции ряда категорий граждан. Речь идет о пожилых нижегородцах, беременных женщинах и людях с хроническими заболеваниями.

Глава управления Роспотребнадзора призывает нижегородцев не отказываться от ношения масок в магазинах, общественном транспорте и других многолюдных местах, просит чаще мыть руки и, по возможности соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

 

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