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Общество

Режим самоизоляции введен в Нижегородской области

08 октября 2020 11:35  [9239] Общество

Фото: radio1.news

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности.

Изменения предусматривают обязательную самоизоляцию ряда категорий граждан. Речь идет о пожилых нижегородцах, беременных женщинах и людях с хроническими заболеваниями.

"К сожалению, в регионе растет уровень заболеваемости. Коронавирус представляет особую опасность для пожилых граждан, для беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Они наиболее подвержены риску заражения и тяжело переносят болезнь. Считаю правильным, чтобы в этот сложный период они по возможности не покидали дом и поберегли свое здоровье", - отметил Глеб Никитин.

"Призываю родных и близких пожилых людей проявлять в такое время особую заботу, при необходимости сходить в магазин или в аптеку. Опять особенно востребованным становится труд волонтеров и социальных работников", - добавил губернатор.

Напомним, что в регионе усиливается контроль над соблюдением масочного режима в магазинах и торговых сетях во избежание самоизоляции для всех нижегородцев.

В Нижегородской области с 6 по 7 октября зарегистрировано 227 случаев заболевания коронавирусом, а сутками ранее - 204 новых случая COVID-19. По данным на вчерашний день в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 33 805 человек.

В Нижнем Новгороде вчера коронавирус подтвердился у 98 жителей, а за день до этого – у 77.

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