Цены на пшеничную муку и куриное мясо снизились в Нижегородской области Экономика

Капуста, пшеничная мука высшего сорта и куриное мясо подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По сведениям службы статистики, с 28 сентября по 5 октября 2020 года в регионе на 8,3% уменьшилась средняя цена на капусту (с 17,51 до 16,06 рубля за кг), на 5,8% подешевело пшено (с 58,29 до 54,91 рубля за кг), на 0,7% – куриное мясо (с 123,75 до 123,23 рубля за кг) и на 0,6% – пшеничная мука высшего сорта (с 38,29 до 38,05 рубля за кг).

Кроме того, с 28 сентября в области снизились средние цены на черный байховый чай, рис, вермишель, яблоки, репчатый лук и морковь.

При этом наиболее значительное увеличение цен произошло на сахар (на 5,4%), картофель (на 4%) и куриные яйца (2,3%).

Прежде губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАС в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости были адекватными, и указывал на необходимость усиления контроля за ними.

"Необоснованное завышение цен недопустимо", - отмечал глава региона.