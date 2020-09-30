Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
10 октября 2020 17:28  [162] Горячая телефонная линия по вопросам занятости пройдет в Нижегородской области с 12 октября по 1 ноября
10 октября 2020 16:14  [212] Административный протокол составлен в ходе проверки масочного режима в торговых объектах Ленинского района Нижнего Новгорода
10 октября 2020 15:58  [209] Выплата пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет в Нижегородской области назначена 44 тысячам семей
10 октября 2020 15:02  [176] Арзамасские волонтеры получили награды за помощь нуждающимся во время пандемии коронавируса
10 октября 2020 14:23  [817] Оперативный штаб опубликовал данные о новых заболевших коронавирусом нижегородцах
10 октября 2020 13:17  [240] Около 70 обращений поступило от жителей Нижегородской области на горячую линию "Правовой марафон для пенсионеров"
10 октября 2020 11:55  [232] Численность диких уток в Нижегородской области за 5 лет выросла на 10 тысяч
10 октября 2020 11:28  [239] Благоустройство "Парка Победы" завершено в селе Сеченове Нижегородской области
09 октября 2020 19:06  [16518] Синоптики рассказали, когда нижегородцам ждать первого снега
09 октября 2020 18:46  [7629] Глеб Никитин назвал минимальный срок длительности ограничений в регионе
Общество

Горячая телефонная линия по вопросам занятости пройдет в Нижегородской области с 12 октября по 1 ноября

10 октября 2020 17:28  [162] Общество

С 12 октября по 1 ноября 2020 года в рабочие дни, с 09:00 до 18:00, управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона организуют горячую телефонную линию.

Сотрудники управления проинформируют граждан и представителей организаций об изменениях в работе службы занятости населения; объяснят, как подать документы через портал "Работа в России", подробно расскажут об изменениях в законодательстве о занятости населения.

Телефон горячей линии: 8 (831) 234-07-27.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещены на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.

Напомним, ситуация на рынке труда в регионе контролируется на уровне губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с целью принятия оперативных решений для ее стабилизации.

В области разработан план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, утвержденный распоряжением правительства Нижегородской области, которым отдельно предусмотрены мероприятия по поддержке занятости населения.

(16+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph