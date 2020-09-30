Горячая телефонная линия по вопросам занятости пройдет в Нижегородской области с 12 октября по 1 ноября

С 12 октября по 1 ноября 2020 года в рабочие дни, с 09:00 до 18:00, управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона организуют горячую телефонную линию.
Сотрудники управления проинформируют граждан и представителей организаций об изменениях в работе службы занятости населения; объяснят, как подать документы через портал "Работа в России", подробно расскажут об изменениях в законодательстве о занятости населения.
Телефон горячей линии: 8 (831) 234-07-27.
Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещены на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.
Напомним, ситуация на рынке труда в регионе контролируется на уровне губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с целью принятия оперативных решений для ее стабилизации.
В области разработан план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, утвержденный распоряжением правительства Нижегородской области, которым отдельно предусмотрены мероприятия по поддержке занятости населения.
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