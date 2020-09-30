Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
11 октября 2020 17:11  [162] Число заболевших COVID-19 растет с каждым днем, приближая к нас к "негативному сценарию", - Андрей Саносян
11 октября 2020 14:48  [149] ДК с музеем и выставочным залом откроют в поселке Нижегородец в рамках нацпроекта "Культура"
11 октября 2020 14:06  [176] Глеб Никитин доволен результатами работ дорожников на трассе Городец-Зиняки-Кантаурово
11 октября 2020 13:19  [152] Урожайность рапса в 2020 году в Нижегородской области в два раза превысила прошлогодние показатели
11 октября 2020 11:56  [128] Более 200 тысяч деревьев высадили в Нижегородской области в рамках акции "Сохраним лес", - Глеб Никитин
11 октября 2020 09:30  [195] "Сельское хозяйство является необходимой составляющей благополучия регионов", - Евгений Лебедев
11 октября 2020 09:21  [294] "Агропромышленная отрасль Нижегородской области стабильно демонстрирует высокие достижения", - Глеб Никитин
10 октября 2020 17:28  [383] Горячая телефонная линия по вопросам занятости пройдет в Нижегородской области с 12 октября по 1 ноября
10 октября 2020 16:14  [555] Административный протокол составлен в ходе проверки масочного режима в торговых объектах Ленинского района Нижнего Новгорода
10 октября 2020 15:58  [470] Выплата пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет в Нижегородской области назначена 44 тысячам семей
Общество

Глеб Никитин доволен результатами работ дорожников на трассе Городец-Зиняки-Кантаурово

11 октября 2020 14:06  [176] Общество

В Городецком районе завершился ремонт участка дороги Городец-Зиняки-Кантаурово протяженностью 17,4 км. В нормативное состояние дорожное полотно привели благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стоимость работ составила 125,5 млн рублей.

"Этот участок дороги является одним из самых протяженных среди тех объектов, которые мы ремонтируем в текущем году. С работами подрядчик справился качественно, все успел в срок. Замечаний к его работе нет", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Приемку работ провели специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области. В рамках ремонта было выполнено фрезерование старого слоя асфальтобетонного покрытия, проведена расчистка откосов от кустарников и мелколесья, сделана подсыпка, укрепление и планировка обочин. Также выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев нового дорожного полотна. Нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком и краской со светоотражающими элементами.

"Всего программа ремонта дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км. Мы уже вышли на финишную прямую и нет сомнений, что работы завершатся в сроки, установленные контрактами", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, по поручению Глеба Никитина контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.

В соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph