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Общество

ДК с музеем и выставочным залом откроют в поселке Нижегородец в рамках нацпроекта "Культура"

11 октября 2020 14:48  [152] Общество

Музей и выставочный зал откроют в ДК "Нижегородец" в Нижегородской области после капремонта в рамках нацпроекта "Культура", сообщает пресс-служба регионального правительства.

В доме культуры поселка Нижегородец Дальнеконстантиновского района завершился капитальный ремонт. Учреждение преобразили в рамках национального проекта "Культура", утвержденного Президентом России Владимиром Путиным.

На капитальный ремонт дома культуры было выделено 3,3 млн руб. На эти средства отремонтировали фасад, цоколь, заменили кровлю, провели работы во внутренних помещениях, а также в классе хореографии, кинооператорской и зрительном зале, рассчитанном на 300 человек.

"Кровля износилась, штукатурка отваливалась, требовалось обновление зрительного зала и сцены. Благодаря нацпроекту «Культура» полностью изменился дизайн фасада и внутренних помещений. Теперь мы сможем реализовать задуманное – создать музей истории поселений Нижегородского сельсовета, творческую мастерскую декоративно-прикладного искусства и выставочный зал. Всё это позволит вывести качество культурного досуга жителей на новый уровень", –отметил директор районного культурно-досугового объединения Дальнеконстантиновского района Марина Шубнякова.

Отметим, что Нижегородский дом культуры обслуживает 1,2 тысячи человек. При учреждении работают 13 клубных объединений для детей и взрослых. Уже 30 лет существует Народный ансамбль песни и танца "Россияночка", который является победителем районных и областных фестивалей.

Напомним, капитальный ремонт также завершился в сельских домах культуры в Арзамасском, Богородском, Бутурлинском, Варнавинском, Дивеевском, Сеченовском районах и г.о.г. Первомайск. До конца года реконструкция пройдет в Барминском сельском доме культуры Лысковского района и городском доме культуры р.п. Сухобезводное г.о. Семеновский.

"Всего в Нижегородской области в 2020 году запланирован капитальный ремонт в 10 сельских домах культуры на сумму свыше 35,8 млн руб. Благодаря реализации таких мероприятий культура становится доступнее в небольших населенных пунктах. Это важная составляющая работы по повышению качества жизни. Именно такую задачу при реализации нацпроектов поставил Президент России Владимир Путин", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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