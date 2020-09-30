Участок дороги отремонтировали в Вознесенском районе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Подъезд к селу Мотызлей от автомобильной дороги Выкса-Вознесенское-Сатис отремонтирован в Вознесенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. По национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в нормативное состояние привели все 8,7 км подъезда.

"Ремонт дороги, ведущей к селу, где проживает около 1 000 человек, где расположены школа и детский сад, не проводили около 30 лет. Было много обращений от жителей, поэтому мы приняли решение включить этот участок в программу нацпроекта. Всего же в Вознесенском районе в этом году было отремонтировано более 16 км дорог. В планах на следующий год – приведение в порядок свыше 18 км дорожного покрытия", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин добавил, что подрядчик справился с работой, нареканий к качеству дорожного покрытия в момент приемки не возникло. В целом на подъезде к селу была проведена планировка и подсыпка обочин, выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев нового асфальтобетонного покрытия. Кроме того, восстановлены две автобусные остановки и приведены в порядок посадочные площадки, а также нанесена горизонтальная дорожная разметка краской.

"Если раньше из районного центра дорога до этого села занимала 40 минут, то теперь всего 12. Разница колоссальная! Также думаем изменить расписание автобусов. Работу мы контролировали на всех этапах, так что в качестве сомнений нет", - добавил глава местного самоуправления Вознесенского района Иван Мартынов.

Стоимость работ по госконтракту составила 71,4 млн рублей.

Напомним, региональная программа национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.

Напомним, нижегородцам предложили рассказать о неосвещенных участках дорог. С 12 октября по 12 ноября 2020 года проходит месячник "Засветись", который направлен на снижение числа наездов на пешеходов.