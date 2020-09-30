Пропавшую в Тульской области девочку нашли под Нижним Новгородом

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Пропавшую в Тульской области 15-летниюю девочку-подростка нашли уже в Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК России по Тульскому региону.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней девочки, которая на прошлой неделе, 5 октября, ушла из дома.
Накануне, 11 октября, девочку обнаружили нижегородские полицейские. Теперь ее допрашивают следователи СКР.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тульской области, сотрудники полиции увидели ее в автомобиле, когда остановили транспортное средство. В "Нижегородской правде" отмечается, что машину заметили в Кстовском районе, на 445-м километре трассы Москва-Уфа.
Напомним, нижегородские волонтеры два дня ищут другую девочку-подростка – Алену Бастрыкину 2006 года рождения.
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