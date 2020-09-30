Благоустройство "Утиного озера" завершается в Дзержинске Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Второй этап благоустройства "Утиного озера" завершается в Дзержинске по национальному проекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 12 октября 2020 года.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, парк развивается как место семейного отдыха.

"В прошлом году в парке прошла планировка территории, пешеходные дорожки выложили брусчаткой, провели освещение, здесь появилась площадка для выгула собак. Сейчас работы продолжаются, увеличивается количество функциональных зон. Думаю, после завершения благоустройства парк станет еще более востребованным у местных жителей и гостей города химиков", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщил Глеб Никитин, в рамках проекта в парке обустроены детские и спортивные площадки, где предусмотрены зоны для занятий волейболом, футболом, баскетболом, установлен тренажерный комплекс. Завершаются работы по озеленению рекреационных зон, установлена часть арт-объектов ("Сердце", "Беседка для молодоженов"), оборудованы специальные wi-fi-зоны.

Ход работ в парке проверил глава Дзержинска Иван Носков. Совместно со специалистами департамента благоустройства и дорожного хозяйства муниципалитета и МБУ "Город" он провел объезд территорий.

"Мне нравится, что рабочие смогли воплотить в жизнь все задумки жителей по наполнению парка. Общественное пространство получилось комфортным для разных форм семейного отдыха. Безусловно, администрация города продолжит развитие территории и после сдачи объекта. Парк – это живой организм, и с ним нужно работать, постоянно наполнять чем-то новым, современным, учитывать пожелания дзержинцев", - сказал Иван Носков.

Иван Носков высказал свои замечания подрядной организации относительно сроков выполнения работ и подчеркнул, что качество благоустройства парка находится на особом контроле у администрации города и жителей.

Как рассказал представитель подрядной организации, в настоящее время завершаются работы по формированию тропиночной сети вокруг водоема (мостков для кормления уток, деревянных настилов), обустройству общественного туалета с последующим подключением его к центральным сетям, установке сцены для проведения массовых мероприятий, беседки для тихого отдыха, малых архитектурных форм и центральной входной группы парка. В ближайшее время большая гостевая парковка перед центральным входом в парк будет оборудована шлагбаумом и искусственными дорожными неровностями.

Благоустройство "Утиного озера" проводит ООО "Смарт", контракт был заключен в конце июня этого года на сумму 104,6 млн рублей. Работы необходимо выполнить до конца октября.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области, в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется благоустроить 129 общественных пространств и 125 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов направят 1,5 млрд рублей.

Напомним, Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.