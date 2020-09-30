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Культура и отдых

Названа дата третьего фестиваля медиаискусства INTERVALS в Нижнем Новгороде в 2021 году

12 октября 2020 17:25  [47] Культура и отдых

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS пройдет в Нижнем Новгороде в 2021 году с 27 по 29 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фестиваль станет одним из событий программы празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Напомним, что мероприятие проходило в Нижнем Новгороде в 2019 и 2020 году. В этом году в течение трех недель – с 24 по 27 сентября, с 1 по 4 октября и с 8 по 11 октября – в трех городских пространствах проходили выставка медиаискусства и образовательная программа. За все время INTERVALS TEASER посетило более 60 тысяч человек.

"Фестиваль INTERVALS является одним из самых зрелищных событий, проходящих в Нижнем Новгороде. Это пример того, как соединяются современные технологии и искусство. После фестиваля 2019 года стало понятно, что аудиовизуальное искусство интересно и нижегородцам, и гостям города. В год 800-летия Нижнего Новгорода фестиваль INTERVALS-2021 должен стать одним из самых ярких мероприятий. Мы надеемся, что в следующем году фестиваль будет масштабнее и мы увидим больше работ медиахудожников со всего мира", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ключевыми направлениями работы в подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода являются событийный календарь и инфраструктурная программа «Город 800». Вице-премьер РФ, сопредседатель оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Дмитрий Чернышенко на встрече с главой региона Глебом Никитиным отметил высокий проектный уровень подготовки к событию.

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