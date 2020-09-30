Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Происшествия
12 октября 2020 19:17  [26] СК подтвердил гибель троих человек на Бору в результате обстрела
12 октября 2020 18:55  [80] Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших при стрельбе на Бору
12 октября 2020 18:28  [138] Юноша расстрелял прохожих на Бору, есть погибшие
12 октября 2020 17:39  [87] Настоящий снаряд времен ВОВ нашли и обезвредили в Володарском районе
12 октября 2020 12:28  [291] Убийце молодого человека из ночного клуба в Балахне дали 12 лет строгого режима
09 октября 2020 16:06  [524] Выксу окутал дым от лесных пожаров в Рязанской области
09 октября 2020 15:35  [1838] Три человека погибли на пожаре в Нижнем Новгороде днем 9 октября (ВИДЕО)
09 октября 2020 10:59  [573] Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку после схода вагона с рельсов
09 октября 2020 10:14  [457] КамАЗ насмерть сбил велосипедиста в Семеновском районе
09 октября 2020 09:38  [938] Вагон сошел с рельсов в Нижегородской области
Происшествия

Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших при стрельбе на Бору

12 октября 2020 18:55  [80] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство региона окажет необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим при стрельбе на Бору. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как рассказал глава региона, в Борскую ЦРБ были экстренно доставлены трое пострадавших в результате стрельбы в деревне Большеорловское.

"Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одного - как тяжелое. Сейчас за их жизни борются врачи. В Борскую ЦРБ из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко. При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию", - сказал Глеб Никитин.

По поручению главы региона на месте работает заместитель губернатора Дмитрий Краснов. Заместителю губернатора Давиду Мелик-Гусейнову дано поручение проработать вопрос оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.

"В обстоятельствах трагического происшествия сейчас разбираются правоохранительные органы, ведется поиск подозреваемого", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что предварительным данным, сегодня 18-летний юноша открыл стрельбу по прохожим в поселке Большеорловское. Как пояснили правоохранители, он "вел хаотичную стрельбу". В том числе под обстрел попал рейсовый автобус. По информации ряда СМИ, которые ссылаются на свои источники, погибли три человека, трое ранены, включая бабушку стрелявшего.

Полицейские устанавливают личность преступника.

В ориентировке, которая сейчас распространяется по соцсетям, говорится, что подозреваемый - Даниил Монахов 2002 года рождения, у которого в момент преступления были с собой два гладкоствольных охотничьих ружья и 40 патронов. Юноша передвигается, предположительно, либо на автомобиле KIA Ceed белого цвета, либо на Kia Spectra серебристого цвета. После произошедшего он скрылся в сторону лесного массива.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Новости по теме
12 октября 2020 18:28  [138] Юноша расстрелял прохожих на Бору, есть погибшие
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph