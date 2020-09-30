Подозреваемый в убийстве трех человек на Бору юноша найден мёртвым Происшествия

Подозреваемый в убийстве трех человек на Бору юноша найден мёртвым. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области утром 13 октября 2020 года.

Тело 18-летнего молодого человека обнаружено в лесополосе недалеко от окраины посёлка Большеорловское Борского района. Рядом с телом были два охотничьих ружья. Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии региона.

Ранее сообщалось, что подозреваемый – Даниил Монахов 2002 года рождения, у которого в момент преступления были с собой два гладкоствольных охотничьих ружья и 40 патронов. В результате обстрела погибли три человека; еще трое ранены, включая бабушку Даниила Монахова. После произошедшего юноша скрылся в лесном массиве.

Следователи СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Фото: с сайта tvoy-bor.ru

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим при стрельбе на Бору.

Как рассказал замгубернатора – министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов утром 13 октября, трое пострадавших находятся в больнице. Среди них женщина в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностированы множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости. Операция закончена. Она переведена в реанимацию.

Еще одна женщина находится в тяжелом состоянии - у нее огнестрельное ранение органов брюшной полости. Переведена в областную больницу им Н.А. Семашко. Эвакуация завершилась без ухудшения. Операция закончена. Переведена в реанимацию.

Третий пострадавший - мужчина, был госпитализирован с огнестрельным ранением нижних конечностей. Переведен в областную больницу им. Н.А.Семашко. Транспортировка прошла без ухудшения. Операция закончилась. Переведён в палату.