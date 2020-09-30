СК подтвердил гибель троих человек на Бору в результате обстрела Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области подтвердило гибель троих человек в результате обстрела, который устроил 18-летний юноша на Бору.

Как сообщили 12 октября в СК, сегодня днем в деревне Большеорловское, по предварительным данным – 18 летний юноша, вооруженный огнестрельным оружием, стал хаотично стрелять по прохожим. В результате трое мужчин скончались, а три пострадавшие женщины были доставлены в больницу.

В настоящее время следователи уточняют личность стрелявшего, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство двух и более лиц" (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже поручил оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим при стрельбе на Бору. Глава региона рассказал, что сейчас состояние двух пострадавших женщин оценивается как крайне тяжелое, а еще одной - как тяжелое. Сейчас за их жизни борются врачи.

В Борскую ЦРБ из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи из больницы Семашко. При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры.

Ранее сообщалось, что в ориентировке, которая сейчас распространяется по соцсетям, говорится, что подозреваемый - Даниил Монахов 2002 года рождения, у которого в момент преступления были с собой два гладкоствольных охотничьих ружья и 40 патронов. После произошедшего он скрылся в сторону лесного массива. Юноша передвигается, предположительно, либо на автомобиле KIA Ceed белого цвета, либо на Kia Spectra серебристого цвета. Одна из пострадавших женщин является бабушкой подозреваемого.