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Общество

Две школы и один детсад Нижегородской области полностью закрыты на карантин по COVID-19 и ОРВИ

13 октября 2020 09:46  [125] Общество

Две школы Нижегородской области полностью закрыты на карантин по COVID-19 и ОРВИ, по состоянию на вечер 12 октября 2020 года. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Злобин на своей странице в Instagram.

В частности, на карантине по ОРВИ находится Лопатинская школа в Сергачском районе. На прошлой неделе были закрыты два других учреждения - кадетская школа-интернат им. Героя России А.Н.Рожкова Володарского района и школа в с.Полх-Майдан Вознесенского района. Теперь ограничения там сняты.

Полностью на карантине по COVID-19 находится школа в п.Октябрьский на Бору. На прошлой неделе были закрыты три учреждения - эта же школа в п.Октябрьский на Бору, а также школа в с.Носовая Краснобаковского района и ГКОУ "Семеновская школа-интернат".

Помимо закрытых школ, на карантине также находятся 85 классов в 25 школах, из них 11 школ - по COVID-19. В основном, это нижегородские школы. Отметим, что ранее общее число закрытых классов достигло 140.

Также все еще на карантине одна группа в вузе. В учреждениях среднего профессионального образования карантина пока нет.

В целом, число закрытых полностью или отдельными классами учреждений образования сократилось, отметил министр.

При этом, впервые с начала сезона полностью закрыт один детский сад. Он находится в п.Красная Горка Воротынского района. Там введен карантин по ОРВИ. Помимо этого, на карантине по ОРВИ и COVID-19 еще 34 группы в 19 детских садах. Ранее были закрыты 42 группы в 35 детсадах.

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