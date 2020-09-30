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Бизнес

Нижегородский Мытный рынок закрыли на три месяца

13 октября 2020 10:28  [38] Бизнес

Фото: с сайта travelpost.in.ua

Нижегородский районный суд приостановил деятельность Мытного рынка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области 13 октября 2020 года.

Ограничения будут действовать 90 суток.

В августе этого года, по итогам инспекционного объезда Нижегородского района, губернатор Глеб Никитин раскритиковал работу Мытного рынка, считая, что рынок "застрял" в 90-х годах. Как тогда сообщал владелец площадки Ваган Багдасарян, он хотел приступить к реконструкции рынка и облагораживанию территории.

Он же является и собственником объекта культурного наследия по адресу: ул.Пискунова, 35 ("Шахматный дом" или "Дом с авгурами"), который сначала снесли, а теперь пытаются воссоздать.

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