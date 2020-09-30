Эпидпорог по заболеваемости респираторными инфекциями среди нижегородцев превышен на 2% Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Заболеваемость респираторными инфекциями в Нижегородской области по данным на 11 октября превысила уровень пороговых значений на 2%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора

Сейчас в области регистрируются такие вирусные инфекции, как ОРВИ, COVID-2019 и риновирус. Вирусы гриппа не регистрировались. При этом наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ.

В рамках ограничительных мер управление Роспотребнадзора продолжает приостанавливать учебный и воспитательный процесс в школах и детсадах. По данным на 12 октября полностью или частично закрыты на карантин по COVID и ОРВИ и около 2% образовательных учреждений региона.

Министр образования региона Сергей Злобин ранее сообщал, что по состоянию на вечер 12 октября на карантине по ОРВИ находится Лопатинская школа в Сергачском районе. Помимо закрытых школ, на карантине также находятся 85 классов в 25 школах, из них 11 школ - по COVID-19.

С начала сезона заболеваемости ОРВИ полностью закрыт один детский сад. Он находится в п.Красная Горка Воротынского района. Помимо этого, на карантине по ОРВИ и COVID-19 еще 34 группы в 19 детских садах.