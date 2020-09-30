Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
13 октября 2020 13:31  [31] Коронавирус за сутки подтвердился у 115 жителей Нижнего Новгорода
13 октября 2020 13:16  [64] Педагог нижегородского колледжа, где студенты вынужденно ходили босиком, уволился
13 октября 2020 12:26  [111] Нижегородцы смогут получить бесплатное IT-образование
13 октября 2020 12:25  [120] Эпидпорог по заболеваемости респираторными инфекциями среди нижегородцев превышен на 2%
13 октября 2020 11:53  [287] Опубликованы новые сведения о заразившихся коронавирусом нижегородцах
13 октября 2020 11:47  [111] "Доступное жилье, высокооплачиваемая работа и развитая инфраструктура – необходимы для жизни на селе", - Игорь Тюрин
13 октября 2020 09:53  [122] Конкурс "Волонтер культуры Нижегородской области" продлевает прием заявок
13 октября 2020 09:46  [344] Две школы и один детсад Нижегородской области полностью закрыты на карантин по COVID-19 и ОРВИ
12 октября 2020 20:17  [472] Нижний сегодня: главные события дня
12 октября 2020 18:42  [277] Нижегородские волонтеры усилили работу по оказанию помощи в связи с пандемией COVID–19
Общество

Эпидпорог по заболеваемости респираторными инфекциями среди нижегородцев превышен на 2%

13 октября 2020 12:25  [120] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Заболеваемость респираторными инфекциями в Нижегородской области по данным на 11 октября превысила уровень пороговых значений на 2%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора

Сейчас в области регистрируются такие вирусные инфекции, как ОРВИ, COVID-2019 и риновирус. Вирусы гриппа не регистрировались. При этом наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ.

В рамках ограничительных мер управление Роспотребнадзора продолжает приостанавливать учебный и воспитательный процесс в школах и детсадах. По данным на 12 октября полностью или частично закрыты на карантин по COVID и ОРВИ и около 2% образовательных учреждений региона.

Министр образования региона Сергей Злобин ранее сообщал, что по состоянию на вечер 12 октября на карантине по ОРВИ находится Лопатинская школа в Сергачском районе. Помимо закрытых школ, на карантине также находятся 85 классов в 25 школах, из них 11 школ - по COVID-19.

С начала сезона заболеваемости ОРВИ полностью закрыт один детский сад. Он находится в п.Красная Горка Воротынского района. Помимо этого, на карантине по ОРВИ и COVID-19 еще 34 группы в 19 детских садах.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph