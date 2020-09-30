Муниципальный долг Нижнего Новгорода за месяц снизился незначительно

Муниципальный долг Нижнего Новгорода за сентябрь снизился незначительно. Об этом сообщается на портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода".
В сентябре размер муниципального долга составлял 11,5 млрд рублей, в то время как в августе был – 11,6 млрд рублей. Таким образом за месяц зафиксировано его снижение на 0,9%.
Основную часть в структуре долга - 43,48%, занимают муниципальные ценные бумаги - 5 млрд рублей. Почти столько же – 40% - займы кредитных организаций в размере 4,6 млрд рублей. Еще 16,51% или 1,9 млрд рублей – бюджетные кредиты. Сумма выплаченных по кредитам процентов по данным на сентябрь составила 569,61 млн рублей.
Отметим, что на 1 октября город привлек 13,2 млрд рублей, а погасил при этом 13,6 млрд рублей.
Напомним, что за лето муниципальный долг Нижнего Новгорода вырос на 14%.
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