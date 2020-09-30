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Общество

Нижегородцы смогут получить бесплатное IT-образование

13 октября 2020 12:26  [114] Общество

Нижегородцы смогут бесплатно повысить квалификацию по одному из 22 направлений цифровой экономики. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Персональные цифровые сертификаты на обучение будут выдаваться за счет средств федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика".

Персональные цифровые сертификаты – это государственная система стимулирующих выплат для формирования и развития у жителей компетенций цифровой экономики.

"Цифровые технологии развиваются стремительно, IT-профессии становятся все более популярными. Поэтому наш регион подал заявку в программу цифровых сертификатов и успешно прошел отбор. Нижегородцы смогут бесплатно освоить компетенции цифровой экономики в рамках дополнительного образования. Участвовать могут все совершеннолетние жители области, не находящиеся на пенсии, уже имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Нужно иметь постоянную или временную прописку в регионе. При этом чтобы воспользоваться цифровым сертификатом, не обязательно иметь какие-либо профильные навыки. Обучение рассчитано на разные уровни подготовки: от начального до продвинутого", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор пригласил нижегородцев принять участие в проекте. Прием заявок стартует 15 октября на сайте цифровойсертификат.рф. Для получения цифрового сертификата необходимо зарегистрироваться на платформе, заполнить заявку, приложить к ней необходимые документы (паспорт, диплом), пройти онлайн-диагностику, выбрать образовательную программу и дождаться ответа в личном кабинете.

"Бесплатное обучение можно будет пройти по самым востребованным направлениям цифровой экономики: программирование и создание продуктов, искусственный интеллект, кибербезопасность, новые производственные технологии, разработка игр и мобильных приложений, цифровой дизайн и многое другое. Обучение будет проходить в дистанционном формате", - отметил министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов.

По окончании обучения выдается официальный документ о повышении квалификации.

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