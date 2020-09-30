Педагог нижегородского колледжа, где студенты вынужденно ходили босиком, уволился Общество

Фото: с сайта СУ СК РФ по Нижегородской области

Педагог нижегородского колледжа, где студентов якобы заставляли ходить босиком, написал заявление и уволился. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Злобин на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что региональное СУ СК России выясняет опубликованную в СМИ информацию о том, что хождение босиком по бетонному полу практикуется в этом учебном учреждении как наказание за отсутствие сменной обуви.

"Пришел без сменки – ходи в носках", - такого мнения придерживаются сотрудники колледжа, по словам его учениц.

Однако, преподаватели это отрицают. По данному факту организована доследственная проверка.

Сергей Злобин также добавил, что с детьми и родителями будет проведена работа по правилам внутреннего распорядка в нижегородском колледже малого бизнеса.

"Педагог поступил неправильно. Нельзя ставить под угрозу здоровье детей. Есть другие формы и методы реагирования и воспитания. Для детей есть правила внутреннего распорядка и они предписывают вторую обувь. И значит, она должна быть. С этого начинается корпоративная культура. Да и культура производства. Особенно это важно в наших пандемических условиях. Ответственность за правильное поведение своего ребёнка и соблюдение им правил - это тоже обязанность родителей", - выразил свое мнение министр образования региона.