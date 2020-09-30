Нижегородская область рассчитывает на удвоенные федеральные субсидии в АПК Бизнес

Нижегородская область рассчитывает привлечь в 2021 году в два раза больше федеральных субсидий по сравнению с 2020 годом на развитие фермерства в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"В следующем году на поддержку фермерских хозяйств в рамках нацпроекта ожидаем поступление из федерального бюджета более 100 млн рублей, что в два раза больше, чем в текущем году", - сказал Глеб Никитин.

"Привлечение дополнительных субсидий даст нам возможность увеличить число грантополучателей по программе "Агростартап", а значит, реализовать еще больше новых бизнес-проектов в разных направлениях – животноводстве, растениеводстве, переработке сельхозпродукции. Это, в свою очередь, приведет к росту объемов производства продуктов питания и созданию новых рабочих мест в районах области", - подчеркнул Глеб Никитин.

Министр сельского хозяйства области Николай Денисов напомнил, что гранты "Агростартап" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предоставляются фермерам по итогам конкурсных отборов, информация о которых размещается на официальном сайте аграрного ведомства: https://mcx-nnov.ru/.

В 2020 году по итогам конкурсных отборов гранты "Агростаратап" в рамках нацпроекта получили 16 фермерских хозяйств на общую сумму 55,5 млн рублей, из которых 53,3 млн рублей – федеральные средства. На полученные субсидии фермеры приобрели сельскохозяйственную технику и оборудование, крупный рогатый скот, также смогли реконструировать животноводческие помещения.

Ранее глава аграрного ведомства сообщал, что в 2020 году на поддержку фермерства по грантовым программам регионального Минсельхоза направлено 294,5 млн рублей, что на 8,5% больше, чем в 2019 году.

Всего в этом году на развитие предприятий агропромышленного комплекса Нижегородской области будет направлено 4,2 млрд рублей федеральных и областных субсидий, из которых более 3 млрд рублей уже доведены до получателей.