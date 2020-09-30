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Общество

Суд прекратил производство по делу о фейках в отношении главного редактора KozaPress Ирины Славиной

13 октября 2020 16:01  [73] Общество
Ирина Славина

Ирина Славина

Фото: Соцсеть

Нижегородский районный суд отменил постановление об административном правонарушении по статье КоАП о фейках (ч.9 ст.13.15 КоАП РФ) и прекратил производство по данному делу в отношении главного редактора регионального интернет-ресурса KozaPress и журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

3 марта 2020 года мировой судья участка №8 Нижегородского судебного района Нижнего Новгорода оштрафовал Ирину Славину на 65 тысяч рублей за нарушение КоАП о публикации фейковой информации. Наказание не предусматривало конфискацию предмета административного правонарушения.

Производство по делу было прекращено в связи с гибелью Ирины Славиной. Напомним, что 2 октября она совершила акт самосожжения около здания регионального управления МВД.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования по поводу гибели журналистки и сказал, что предпримет все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне.

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Теги:
Суд Фейк
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