Беременную нижегородку необоснованно уволили с работы. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 14 октября 2020 года.
Проверкой установлено, что заявительница с апреля по июнь 2019 года работала у предпринимателя в должности водителя - экспедитора. Однако второй экземпляр трудового договора при оформлении трудовых отношений работодателем ей не выдан, запись в трудовую книжку не внесена.
В мае 2019 года предприниматель узнал, что девушка ожидает ребенка, но она продолжала работать. Спустя некоторое время, в июне 2019 года, ее уволили из-за беременности.
По иску заявительницы решением суда в июне 2020 года отношения между ней и индивидуальным предпринимателем признаны трудовыми, ее увольнение признано незаконным. В связи с чем девушка восстановлена на работе.
Прокуратурой Автозаводского района материалы проверки о необоснованном увольнении направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 145 УК РФ (необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет).
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