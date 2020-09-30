Беременную нижегородку необоснованно уволили с работы Общество

Беременную нижегородку необоснованно уволили с работы. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 14 октября 2020 года.

Проверкой установлено, что заявительница с апреля по июнь 2019 года работала у предпринимателя в должности водителя - экспедитора. Однако второй экземпляр трудового договора при оформлении трудовых отношений работодателем ей не выдан, запись в трудовую книжку не внесена.

В мае 2019 года предприниматель узнал, что девушка ожидает ребенка, но она продолжала работать. Спустя некоторое время, в июне 2019 года, ее уволили из-за беременности.

По иску заявительницы решением суда в июне 2020 года отношения между ней и индивидуальным предпринимателем признаны трудовыми, ее увольнение признано незаконным. В связи с чем девушка восстановлена на работе.

Прокуратурой Автозаводского района материалы проверки о необоснованном увольнении направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 145 УК РФ (необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет).