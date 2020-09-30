Двадцать протоколов составили сотрудники минпрома после проверок нижегородских ТЦ Бизнес

Двадцать протоколов составили сотрудники минпрома после проверок нижегородских торговых центров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 14 октября 2020 года.

Всего было проведено около 800 объектов, начиная с 25 сентября 2020 года. В частности, проверки прошли в крупных торговых центрах, таких как "Индиго", "Республика", "Фантастика", "Небо", "Этажи", "Лагуна", "Мега", "Seven", "Сормовский привоз", "Муравей", "Новая Эра", "Парк Авеню", "Автозаводский универмаг", а также в магазинах крупных торговых сетей.

Рейды по соблюдению масочного режима в организациях торговли и общепита теперь проводятся ежедневно по поручению губернатора Глеба Никитина.



"Мы зафиксировали такие нарушения, как допуск в зал и обслуживание посетителей без масок, стертая разметка, предназначенная для соблюдения социальной дистанции, отсутствие антисептика для посетителей. По результатам проверок наши сотрудники составили 20 протоколов об административных правонарушениях. Все они переданы в суд", - заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Ответственность за нарушение Указа Губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности" определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на ИП - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание для граждан от 15 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП, - от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Нижегородские объекты могут и закрыть за нарушение режима.

Напомним, согласно Указу Губернатора Нижегородской области №27 гражданам необходимо защищать органы дыхания маской (или повязкой, респиратором или др.), а также руки перчатками при нахождении в общественных местах, транспорте, банках, магазинах и т.п. На основании п.5.2 Указа организации торговли должны отказать в обслуживании и не допустить в торговый зал покупателей, у которых отсутствует защита органов дыхания.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на базе центров "Мой бизнес", куда предприниматели могут обратиться лично, работает одноименный call-центр, где можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей, в том числе в период угрозы распространения COVID-19. Телефон: 8−800−301−29−94, работает ежедневно с 9:00 до 18:00, звонок бесплатный.