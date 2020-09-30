Площадь у ДК благоустроили в Павловском районе Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Площадь у Дома Культуры благоустроили на улице Школьной. в селе Таремское Павловского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 14 октября 2020 года. Работа проводилась по национальному проекту "Жилье и городская среда".

"Одна из наших главных задач - создание во всех районах области максимально комфортных общественных пространств для отдыха людей. Как показывает практика, территории могут быть небольшими, но уютными и функциональными. Такого результата можно достичь только при активном участии жителей. Именно поэтому ежегодно мы проводим голосование и общественные обсуждения в муниципалитетах", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках благоустройства часть пешеходных дорожек у сельского ДК в Таремском была заасфальтирована, другая – выложена брусчаткой. Здесь установили детскую площадку и воркаут-зону, скамейки, урны, стелу с эмблемой села, организовали освещение. На преображение общественного пространства из федерального, областного и местного бюджетов направили 3,4 млн рублей.

В Нижегородской области в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" будет благоустроено 129 общественных пространств и 125 дворов.

"Также ведется благоустройство проектов-победителей Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения", который организует Минстрой РФ. Благодаря ей до конца года у нас должно завершиться преображение парков в Дзержинске, Богородске, Навашине и Урене. Общая сумма гранта, которую мы получили на благоустройство этих четырех территорий, составила 249 млн рублей", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.



Напомним, в октябре также благоустроили площадь в п.Тумботино Павловского района.