Многократное снижение заболеваемости от укусов клещей отмечается у нижегородцев Общество

Многократное снижение заболеваемости от укусов клещей отмечается у нижегородцев Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области отмечает в регионе многократное снижение уровня заболеваемости, которую вызывают укусы клещей.

По информации управления, за 9 месяцев 2020 года в Нижегородской области случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано, тогда как в прошлом сезоне активности клещей энцефалитом заболели четыре нижегородцы, а в 2018 году – три жителя региона.

Клещевым боррелиозом в этом году заболели девять человек, в 2019 году зарегистрировано 87 случаев заболевания.

В целом, количество обратившихся по поводу присасывания клещей и заболевших в сезон 2020 года находилось ниже среднемноголетних значений. С начала эпидсезона за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось 9 386 нижегородцев.

Напомним, что с 30 марта в Нижегородской области действовал режим самоизоляции для предотвращения распространению коронавирусной инфекции. Выходить из дома можно было только в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости, а также чтобы погулять с домашними животными в радиусе 100 метров от места жительства, вынести мусор или получить экстренную медпомощь.