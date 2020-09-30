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Общество

Две школы и два детсада Нижегородской области полностью закрыты на карантин по COVID-19 и ОРВИ

14 октября 2020 15:21  [55] Общество

Две школы Нижегородской области остаются полностью закрытыми на карантин по COVID-19 и ОРВИ, по состоянию на вечер 13 октября 2020 года. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Злобин на своей странице в Instagram.

В частности, на карантине по ОРВИ находится Лопатинская школа в Сергачском районе (55 детей).

Полностью на карантине по COVID-19 находится школа в п.Октябрьский на Бору (708 детей).

Помимо закрытых школ, на карантине также сейчас находятся 142 класса в 46 школах, из них 20 школ - по COVID-19. В основном, это нижегородские школы. Отметим, что еще 12 октября было 85 классов в 25 школах.

За сутки число закрытых на карантин классов заметно выросло.

Также все еще на карантине одна группа в вузе. В учреждениях среднего профессионального образования карантина пока нет.

Полностью закрыты на карантин два детских сада в Воротынском районе (в одном 27 детей, во втором 7 детей), плюс 59 групп в 34 детских садах. Еще 12 октября был закрыт только один детский сад в п.Красная Горка Воротынского района, а также еще 34 группы в 19 детских садах. Число закрытых на карантин групп увеличилось.

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