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Культура и отдых

Новый сквер появился в Кстовском районе

14 октября 2020 16:18  [80] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Новый сквер появился по ул.Талалушкина в деревне Кузьминки Кстовского района по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 14 октября 2020 года.

"Федеральное финансирование позволило создать в деревне небольшой сквер, который соединил в единое пространство часовню, памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, и прогулочную зону. Раньше на этом месте была только небольшая детская площадка, без ограждения и скамеек. Теперь получился полноценный, хоть и небольшой сквер, который, надеюсь, станет одним из любимых мест отдыха местных жителей", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках благоустройства на территории была установлена детская площадка с резиновым покрытием, расширена асфальтированная площадка для проведения массовых мероприятий. Пешеходная зона выложена брусчаткой, проведено озеленение: высажен кустарник и цветники. Установлено ограждение, скамейки, освещение, видеонаблюдение и Wi-Fi. Проведено устройство ливневой канализации.

Кроме того, в деревне Кузьминки по программе поддержки местных инициатив в этом году был отремонтирован памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Глеб Никитин напомнил, что в Нижегородской области в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" будет благоустроено 129 общественных пространств и 125 дворов. На это из федерального, областного и местного бюджетов направят 1,5 млрд рублей.

"В рамках национального проекта мы стараемся создать максимально комфортные общественные пространства. Вовлекаем местных жителей в этот процесс. Они выбирают территорию, которую необходимо преобразить, а потом участвуют в общественных обсуждениях и высказывают мнение о том, какие функциональные зоны должны появиться", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.

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