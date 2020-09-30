Главу администрации Воротынского района оштрафовали из-за жилья для детей-сирот Политика

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Главе администрации Воротынского района, обвиняемого в халатности при обеспечении жильем лиц из числа сирот, назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

На сайте администрации г.о.Воротынский указано, что главой администрации является Алексей Солдатов.

По версии следствия, в 2019 году он проявил халатность, дал разрешение на строительство, а впоследствии и на ввод в эксплуатацию 12-ти квартирного жилого дома по адресу: р.п. Воротынец, ул. Горького, 97.

Именно в ходе расследования следователями СК назначены, проведены и получены заключения восьми комиссионных строительно-технических судебных экспертиз на предмет соответствия возведенного дома действующему градостроительному законодательству РФ. Установлено, что проектная документация данного дома не соответствовала нормам действующего градостроительного законодательства, в связи с чем разрешение на строительство дома и его ввод в эксплуатацию были выданы администрацией незаконно.

Также следователи СК установили, что в указанном жилом доме имелись существенные нарушения выполненных строительных работ.

В январе 2020 года при наличии отступлений от проектной документации, пренебрегая требованиями федерального законодательства, глава администрации передал приобретенные у застройщика квартиры по договорам найма восьми детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей.

Указанными действиями администрации Воротынского района был причинен ущерб на сумму свыше 8 млн 600 тысяч рублей. Кроме того, были существенно нарушены права и законные интересы детей-сирот.

Следователи СК добились того, чтобы застройщик в полном объеме возместил ущерб, причиненный районной администрации. Эти деньги будут направлены на приобретение пригодного для проживания жилья.



Решением суда обвиняемому назначена мера уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей по уголовному делу по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

Вместе с тем, следователи СК продолжают расследование уголовного дела по обвинению заместителя главы администрации Воротынского района Станислава Привалова по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), который дал указание подчиненным сотрудникам подготовить разрешение на строительство, а впоследствии и на ввод в эксплуатацию данного дома. Тем самым он совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий.

Также следователями СК расследуется уголовное дело в отношении застройщика указанного дома по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вопрос о предоставлении жилья детям-сиротам находится на особом контроле у руководства регионального следственного управления.