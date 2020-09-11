Главе Воротынского района предъявлено обвинение из-за некачественного жилья для детей-сирот Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Главе Воротынского района предъявлено обвинение из-за некачественного жилья для детей-сирот. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 16 сентября 2020 года.

Отметим, что ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В ходе расследования уголовного дела, следователи предъявили еще и обвинение главе администрации Воротынского района по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба), его заместителю Станиславу Привалову по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). На сайте администрации г.о.Воротынский указано, что главой администрации является Алексей Солдатов.

Также следователями СК расследуется уголовное дело в отношении застройщика указанного дома по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в октябре 2019 года администрацией Воротынского района был принят к эксплуатации жилой дом. Восемь квартир в доме предназначались детям-сиротам.

В июле 2020 года от граждан поступили заявления о предоставлении им некачественного жилья.

В ходе расследования установлено, что проект строительства данного дома не соответствует указанным нормам законодательства, в связи с чем разрешение на строительство дома и его ввод в эксплуатацию были выданы администрацией незаконно.

Как установили следователи СК, именно заместитель главы администрации Станислав Привалов дал указание подчиненным сотрудникам подготовить разрешение на строительство, а впоследствии и на ввод в эксплуатацию данного дома. Тем самым он совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий. Это повлекло незаконное расходование администрацией бюджетных средств на сумму свыше 8 млн 600 тысяч рублей, то есть в особо крупном размере. Расследование продолжается.

В СУ СК также пояснили, что три девушки из числа получивших некачественные квартиры в данном доме были приняты Председателем СК России Александром Бастрыкиным на личном приеме в сентябре 2020 года. На приеме он заслушал доклад подчиненных о ходе расследования уголовных дел и поручил оказывать максимальную поддержку девушкам, сейчас во взаимодействии с правительством Нижегородской области решается вопрос о предоставлении им другого жилья надлежащего уровня.