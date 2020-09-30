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Общество

Банк "Открытие" расширил географию доставки дебетовых карт, в том числе в Нижнем Новгороде

15 октября 2020 09:52  [2] Общество

Банк "Открытие" расширил географию доставки дебетовых карт. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Теперь возможность получения карты есть в 138 городах страны.

На сегодняшний день это одна из самых широких сетей доставки банковских продуктов на российском рынке. Теперь клиенты "Открытия" могут получить дебетовые карты на дом даже в тех городах, где нет отделений банка.

Сервис доставки карт на дом предоставляется бесплатно и доступен как действующим, так и новым клиентам "Открытия". Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заполнить заявку на выпуск и доставку карты на сайте банка, в мобильном приложении или интернет-банке. Клиент сам выбирает удобное время и место получения продукта. В крупных городах доставка возможна уже на следующий день, а процесс передачи и оформления карты занимает не более 15 минут.

"Услуга доставки банковских продуктов стремительно набирает популярность, причем эта тенденция продолжается и после снятия ограничений периода самоизоляции. Пользователи по достоинству оценили преимущества сервиса, среди которых не только скорость и удобство, но и полная безопасность. Мы неукоснительно соблюдаем конфиденциальность клиентских данных и все меры эпидемиологической защиты при доставке наших продуктов", - сказал вице-президент, директор департамента Digital банка "Открытие" Александр Пятигорский.

С момента запуска услуги в июле 2015 года банк "Открытие" доставил более 240 тысяч своих продуктов клиентам в самых разных уголках страны. На сегодняшний день полностью дистанционно можно оформить дебетовые и кредитные карты, кредиты наличными и ипотеку. В планах банка и дальше расширять список продуктов, доступных для оформления онлайн, а также географию их доставки. Так, до конца года сервис доставки карт на дом станет доступен жителям более чем 500 городов и населенных пунктов страны.

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