Вандалу, сломавшему фонтан в Нижнем Новгороде, грозит до 10 лет лишения свободы Происшествия

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Вандалу, сломавшему фонтан в Нижнем Новгороде, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал".

Речь идет о фонтане на пр.Ильича в Автозаводском районе. Мужчина не только сломал его, но также выломал и похитил 22 светильника и 3 форсунки. Материальный ущерб составил 425 тысяч рублей. Фонтан был реконструирован по концессионному соглашению администрации Нижнего Новгорода с ООО "Городские инженерные системы".

"Сразу после такого акта вандализма мы написали заявление в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – кража", - рассказал генеральный директор ООО "Городские инженерные системы" Сергей Быченков.

В результате полицией задержан ранее судимый 35-летний житель Нижегородской области. Как выяснилось, светильники и форсунки он продал на Московском вокзале за небольшую сумму. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В водоканале также отметили, что это не единственный случай порчи реконструированных фонтанов: пострадали фонтаны у гостиницы "Заречной", на улице Есенина и на улице Энгельса у "Метеора".

"По каждому случаю ведется розыск преступников, каждого ждет наказание в соответствии с уголовным кодексом. И потому хотелось бы в очередной раз обратиться к жителям с просьбой - ценить проделанную работу. Без уважительного отношения нижегородцев мы не сможем сохранить то, что восстановили", - подчеркнул Сергей Быченков.

Напомним, в рамках концессионного соглашения "Городские инженерные системы" (дочерняя компания АО "Нижегородский водоканал") реконструировали следующие фонтаны: в Советском районе на ул. Бекетова и Рокоссовского, в Нижегородском районе в пер. Чернопрудском, в Ленинском районе около гостиницы "Заречная", в Канавинском районе на ул. Есенина, в Московском районе по адресу: Московское шоссе, 177; в Сормовском районе группу фонтанов на ул.Рыбакова и один на ул.Энгельса у "Метеора", в Автозаводском районе в сквере на пр.Ильича.

Ранее сообщалось, что работа двух нижегородских фонтанов оказалась под угрозой из-за действий злоумышленников. В мае этого года они запустили моющие вещества в фонтаны у станции метро "Заречная" и на Черном пруду.