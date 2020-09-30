Стартовал прием заявок на бесплатное IT-образование Общество

Прием заявок на бесплатные персональные цифровые сертификаты стартовал сегодня, 15 октября 2020 года. Об этом сообщили операторы проекта "Цифровые сертификаты".

Пройти бесплатное обучение на курсах по программированию, цифровому маркетингу, большим данным и другим компетенциям цифровой экономики в 2020 году смогут 33 тысячи россиян из 48 регионов страны, в том числе из Нижегородской области.

Подать заявку на сертификат можно на сайте цифровойсертификат.рф. Получить его могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте-участнике, одобренном рабочей группой АНО "Цифровая экономика".

"Нижегородская область заинтересована в развитии кадрового потенциала в сфере цифровой экономики. В регионе реализуются передовые IT-проекты, и, безусловно, есть потребность в грамотных специалистах. К тому же, сейчас то время, когда "цифровые" навыки нужны не только IT-специалистам, но и представителям многих других профессий. Через систему персональных цифровых сертификатов государство дает людям возможность бесплатно повысить свою компетенцию в сфере информационных технологий", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Обучение проходит полностью в дистанционном формате, по итогу слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации. Благодаря персональным цифровым сертификатам жители России могут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование по одному из 22 сквозных направлений, таких как искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и других.

Регистрация получателей сертификатов проходит на платформе оператора проекта - Университета 2035. Утвержденным пользователям станут доступны на выбор образовательные курсы продолжительностью до 72 академических часов.

Учиться получатели персональных цифровых сертификатов будут на платформах поставщиков образовательных программ: Нетологии, Кванториума, корпоративного университета Сбербанка, Университета "Иннополис", Центра образовательных компетенций НТИ, а также российских вузов: МГТУ "СТАНКИН", Томский государственный университет, Казанский федеральный университет, Башкирский государственный университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Курский государственный университет, Липецкий филиал РАНХиГС, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, Тольяттинский государственный университет, Волгоградский государственный технический университет, Северо-Кавказский федеральный университет, СПбПУ, Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) и других.

Согласно планам национального проекта "Цифровая экономика РФ", проект персональных цифровых сертификатов продлится до 2024 года.