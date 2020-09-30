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Культура и отдых

Еще один сквер благоустроили в Кстовском районе

15 октября 2020 11:16  [24] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Благоустройство сквера "Солнечный" завершилось в селе Чернуха Кстовского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 15 октября 2020 года. Работы проводились в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

"Совсем недавно здесь был пустырь, а сейчас это удобная, комфортная и интересная по своему наполнению территория. Для жителей появилось прекрасное место для отдыха. В этом году в Кстовском районе в рамках нацпроекта благоустроено шесть общественных пространств. Три уже открыто, остальные готовят к сдаче к концу октября. Мы планируем участвовать в подобных проектах и в следующем году и постараемся увеличить количество благоустроенных территорий, сделав акцент на приведении в порядок дворов", - отметил и.о. главы администрации Кстовского района Андрей Чертков, который также присутствовал на открытии сквера.

На территории сквера были установлены спортивная площадка, детская игровая площадка, сцена для проведения праздничных мероприятий, скамейки, обустроены удобные пешеходные дорожки.

Еще один новый сквер недавно появился также в д.Кузьминки Кстовского района.

Губернатор региона Глеб Никитин напомнил, что в Нижегородской области в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" будет благоустроено 129 общественных пространств и 125 дворов. На это из федерального, областного и местного бюджетов направят 1,5 млрд рублей.

"В рамках национального проекта мы стараемся создать максимально комфортные общественные пространства. Вовлекаем местных жителей в этот процесс. Они выбирают территорию, которую необходимо преобразить, а потом участвуют в общественных обсуждениях и высказывают мнение о том, какие функциональные зоны должны появиться", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.

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