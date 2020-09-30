Депутаты ЗС НО проконтролировали благоустройство в Сергаче, стоимостью более 8,5 млн рублей Общество

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области посетили с рабочим визитом Сергачский район, где проконтролировали состояние общественных пространств, благоустроенных в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В мероприятии приняли участие депутаты Артем Баранов, Александр Ефремцев, Николай Шкилев, а также представители администрации района.

Первым объектом осмотра стала территория рядом с Домом культуры города Сергач. За время благоустройства тут выложили брусчатку, установили столбы освещения, скамейки, урны. Сметная стоимость работ составила 4,5 млн рублей.

Далее парламентарии посетили сквер памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны в микрорайоне Гусево. Там отреставрировали памятник погибшим за Победу, также установили детскую площадку с бесшовным резиновым покрытием и столбы освещения. На благоустройство этого сквера израсходовано 4,2 млн рублей.

"Мы побывали во многих районах и именно Сергачским завершаем цикл проверочных мероприятий по благоустройству территорий. Общественные пространства, в которых мы сегодня были, находятся в хорошем состоянии. Безусловно, есть над чем работать, есть недочеты по освещению территорий – разбитые плафоны фонарей, выкрученные лампочки. Нужно учитывать такой фактор, как отношение жителей к общественным пространствам. Будем над этим работать", - сказал Артем Баранов.

"Такая работа очень важна, в первую очередь для наших жителей. Именно такие скверы, парки, площадки нужны в населенных пунктах нашего региона. На мой взгляд, программа, в рамках которой проходят благоустройства, имеет большой успех", - добавил Николай Шкилев.

Кроме того, депутаты посетили сквер в поселке Молодежный Сергачского района. Работы по благоустройству были окончены в сентябре текущего года. В сквере уложена брусчатка разных цветов, установлены лавочки и фонари. Также появились детская и спортивные площадки, футбольное поле. Кроме того, "изюминкой" пространства стали арт-объекты в виде ландышей, которые в темное время суток выполняют функцию фонарей. Ранее на месте общественного пространства находилось поле бурьяна, высота зарослей достигала человеческого роста.

"Хочу в первую очередь отметить, что все работы проводились с учетом мнения жителей. Общественное пространство, благоустроенное в этом году, было выстроено с нуля. Мы видим, сколько людей здесь гуляют с детьми днем, а вечером, как говорят сами жители, здесь и яблоку негде упасть. Пожалуй, это является лучшей оценкой нашей деятельности", - отметил Александр Ефремцев.