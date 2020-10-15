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Экономика

Начало строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода

15 октября 2020 15:25  [61] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" приступило к строительству IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода. Речь идет об участке с 442 по 472 км трассы М-7 "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области. Протяженность всего участка - 36,03 км. Однако, в 2020-2022 годах будут выполнены работы только по первому и третьему этапам дороги (на строительство 1 и 3 этапа заложено 4,1 млрд рублей). Проект второго и четвертого этапа находится на экспертизе. Строительство всей четвертой очереди Южного обхода планируется завершить в 2024 году.

Начало строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода
Начало строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода
Начало строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода
Начало строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода
Начало строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода
Начало строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода
Начало строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода
Начало строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода
Начало строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода
Начало строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода
Начало строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода
Начало строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода

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