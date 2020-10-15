Начало строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" приступило к строительству IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода. Речь идет об участке с 442 по 472 км трассы М-7 "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области. Протяженность всего участка - 36,03 км. Однако, в 2020-2022 годах будут выполнены работы только по первому и третьему этапам дороги (на строительство 1 и 3 этапа заложено 4,1 млрд рублей). Проект второго и четвертого этапа находится на экспертизе. Строительство всей четвертой очереди Южного обхода планируется завершить в 2024 году.