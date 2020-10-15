Строительство первых двух этапов IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода оценивается в 4,1 млрд рублей Экономика

Карта строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" приступило к строительству IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе пресс-тура на стройплощадку.

Речь идет об участке с 442 по 472 км трассы М-7 "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области. Протяженность строящегося и реконструируемого участка - 36,03 км. Известно, что дорога будет четырехполосной: полосы движения - 3,75 м каждая, разделительная полоса - 2,7 м с металлическим ограждением.

Строительство двух этапов

В 2020-2022 годах будут выполнены работы по первому и третьему этапам дороги.

Первый этап предусматривает подготовку участка протяженностью 8,3 км в Кстовском районе. На участке с 465 по 473 км пройдет реконструкция дороги и расширение ее до четырех полос.

В рамках третьего этапа будут проложены временные объездные дороги, построены железобетонный мост через реку Алферовку, разноуровневая транспортная развязка на пересечении М-7 "Волга" с дорогой Р-162 "Работки – Порецкое" и разворотная петля на 468 км.

Всего в рамках первого и третьего этапа будет построено 1,7 км новой дороги, остальная появится на основе существующей.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

Проектная документация по второму и четвертому этапам находится на рассмотрении Госэкспертизы. В рамках этих этапов будет подготовлена территория и непосредственно построена новая автодорога от третьей очереди Южного обхода в районе Шелокши с выходом на 465 км трассы М-7 "Волга".

На строительство 1 и 3 этапа заложено 4,1 млрд рублей. В том числе 376,5 млн рублей в 2020 году; 777, 8 млн рублей - в 2021; 2, 979 млрд рублей в 2022 году. Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета. По другим этапам рассчет будет проведен после получения результата Госэкспертизы.

Как сообщил заместитель генерального директора по строительству ООО "ДСК" (компания-подрядчик первого и третьего этапа) Николай Усов, работы на объекте начались 10 августа. А именно рабочие приступили к подготовке территории – свалке леса и снятию почвенно-растительного слоя.

В настоящее время подрядчик строит объездные дороги, по которым будет пущено основное движение. Уже построен съезд на деревню Лавровка. Работники приступили к устройству моста через реку Алферовка.

Важность строительства Южного обхода Нижнего Новгорода

Как отмечают в правительстве Нижегородской области, после запуска IV очереди в эксплуатацию транзитный транспорт со стороны Москвы и Казани пойдет в обход Нижнего Новгорода и Кстова.

"Порядка 10 тысяч автомобилей транзитного, в том числе грузового, транспорта, сейчас вынуждены двигаться через Нижний Новгород. Это ухудшает не только транспортную, но и экологическую ситуацию. Загазованность от стояния в пробках плохо влияет на экологию Нижегородской области. Рассчитываю, что мы в ближайшее время от этого избавимся", - сказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Кроме того, сократится время в пути автомобилистов, а также скорость доставки грузов.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

Эксперты оценивают расчетную скорость движения по Южному обходу в 120 км/ч. По словам и.о. начальника ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород Александра Лукашука, сначала будет установлена планка в 90 км/ч. Потом в процессе обкатки - повышена до 110 км/ч.

Напомним, что строительство четвертой очереди Южного обхода планируется завершить в 2024 году.

Положительное заключение на первый и третий этап строительства "Главгосэкспертиза России" дала еще в ноябре 2019 года.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, выполнить первый этап строительства трассы Южного обхода тверской "Дорожной строительной компании" нужно до 30 октября 2022 года.

Напомним, в мае 2019 года федеральный центр подтвердил финансирование строительства IV очереди этого участка трассы. Предполагалось, что стоимость строительства составит 23 млрд рублей.

СПРАВКА:

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, I очередь Южного обхода, протяженностью 16 км, строилась 12 лет.

II очередь протяженностью 15 км была построена за 2,5 года.

III очередь Южного обхода протяженностью 14,69 км - эта автострада в четыре полосы с расчетной скоростью 100 км/ч. Движение на ней запущено в 2016 году.

Предполагалось, что IV очередь Южного обхода станет самым протяженным и затратным участком.

Проект реализуется в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010- 2020 годы)".