Нижегородская область перевыполнила план заготовки кормов Общество

Животноводческие хозяйства Нижегородской области перевыполнили план по заготовке кормов для скота. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Кормозаготовительная кампания в регионе практически завершилась. Ее результаты свидетельствуют о том, что нам удалось заложить хорошую основу для животноводства", - сказал глава региона.

По словам губернатора, в целом сельхозорганизации и фермерские хозяйства заготовили 740 тысяч тонн сенажа, что на треть выше плана, 820 тысяч тонн силоса (на 17% больше плана), 236 тысяч тонн сена (на 10% больше плана) и засыпали 255,5 тысячи тонн зернофуража (на 5% больше плана). На сегодняшний день на одну условную голову скота в среднем заготовлено по 31 центнеру кормовых единиц грубых и сочных кормов – на 6 центнеров больше запланированного.

"Регион продолжает наращивать производство молока: за девять месяцев текущего года сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства произвели почти 440 тысяч тонн, что на 4,3% больше, чем в 2019-м. Важно сохранить эту тенденцию. И одним из факторов здесь является наличие прочной кормовой базы", - подчеркнул Глеб Никитин.

За 9 месяцев 2020 года поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах увеличилось на 3,5 тысячи, до 216,8 тысяч голов.

"Несмотря на непростую экономическую ситуацию, губернатор Глеб Никитин поставил задачу не снижать финансирование животноводческой отрасли. В этом году было принято решение направить на развитие животноводства более 1,5 млрд рублей, что на 3,5% больше, чем в прошлом году", - сказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов.