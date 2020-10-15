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Бизнес

Директор сельхозпредприятия Гагинского района задолжал работникам 3,6 млн рублей

15 октября 2020 16:29  [74] Бизнес

Директор сельхозпредприятия Гагинского района задолжал своим работникам 3,6 млн рублей. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 15 октября 2020 года, следователи добились возмещения долгов.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы) было возбуждено по материалам из прокуратуры Гагинского района.

По версии следствия, с января по июнь 2020 года обвиняемый не выплачивал заработную плату 47 работникам сельхозпредприятия.

В ходе предварительного расследования долги были погашены. Вину директор признал в полном объеме. Дело направлено в суд.

Напомним, нижегородская стройкомпания погасила долги по зарплате после прокурорской проверки.

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