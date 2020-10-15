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Бизнес

Три нижегородских магазина закрыли после проверок соблюдения мер при COVID-19

16 октября 2020 10:19  [2] Бизнес

Фото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Три нижегородских магазина закрыли после проверок соблюдения мер при угрозе распространения COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 16 октября 2020 года.

В частности, сотрудники управления опечатали три продуктовых магазина, среди них: "Светофор", пр.Кирова, 2а; "Пятерочка", ул. Совнаркомовская, 32; "Государь", ул. Генкиной, 39/17).

Были выявлены следующие нарушения: не организован ежедневный "входной фильтр" в начале смены и в течение рабочего дня с измерением температуры тела всех работников, отсутствуют рециркуляторы для проведения обеззараживания воздуха в местах массового скопления людей, нарушен режим проведения уборок и дезинфекции помещений и контактных поверхностей. Сотрудники магазинов не контролируют ношение масок и перчаток посетителями.

По итогам проверок были составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, составлены протоколы о временном запрете деятельности трёх магазинов, материалы дела направлены в суды.

До принятия решения судом помещения магазинов до опечатаны.

Напомним, 20 протоколов составили сотрудники минпрома после проверок нижегородских торговых центров 14 октября.

Всего было проверено около 800 объектов, начиная с 25 сентября. В частности, проверки прошли в крупных торговых центрах, таких как "Индиго", "Республика", "Фантастика", "Небо", "Этажи", "Лагуна", "Мега", "Seven", "Сормовский привоз", "Муравей", "Новая Эра", "Парк Авеню", "Автозаводский универмаг", а также в магазинах крупных торговых сетей.
Ответственность за нарушение Указа Губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности" определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на ИП - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание для граждан от 15 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП, - от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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