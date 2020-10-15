Нижегородцев просят объезжать улицы из-за пожара на складе в Сормовском районе (ВИДЕО) Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Нижегородцев просят выбирать пути объезда в связи с тушением пожара в Сормовском районе. Движение транспорта затруднено.

Пожар на складе по адресу: ул. Федосеенко, 55а произошел сегодня утром, 16 октября.

Утром площадь пожара составляла 800 кв.м. Теперь она увеличилась в три раза - до 2400 кв.м.

Пожарный поезд со станции "Горький – Сортировочный" прибыл на место ЧП.