Нижегородцев просят объезжать улицы из-за пожара на складе в Сормовском районе (ВИДЕО)

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Нижегородцев просят выбирать пути объезда в связи с тушением пожара в Сормовском районе. Движение транспорта затруднено.
Пожар на складе по адресу: ул. Федосеенко, 55а произошел сегодня утром, 16 октября.
Утром площадь пожара составляла 800 кв.м. Теперь она увеличилась в три раза - до 2400 кв.м.
Пожарный поезд со станции "Горький – Сортировочный" прибыл на место ЧП.
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