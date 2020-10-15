Нижегородские власти рассказали минпрому РФ о перспективах развития ОЭЗ "Кулибин" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов и заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов провели рабочую встречу в Москве, где обсудили перспективы развития особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Кулибин" в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Дзержинские предприятия имеют значительный научно-производственный потенциал. Созданная особая экономическая зона поможет его реализовать и привлечь новых инвесторов в регион. Льготные условия ОЭЗ "Кулибин" снизят для резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% — в последующие 5 лет и до 14,5% — в дальнейшем, а также установят нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог", - сказал Михаил Иванов.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" создана на территории Дзержинска в соответствии с постановлением правительства РФ от 22 мая 2020 года.

"На территории ОЭЗ "Кулибин" к 2033 году планируется разместить 15 новых резидентов, что позволит создать не менее 2,5 тысячи рабочих мест. Сейчас приоритетом является работа с потенциальными инвесторами", - объяснил Игорь Зотов.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой об изменении регионального законодательства, которое предполагает освобождение резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" от уплаты транспортного налога на 10 лет и пониженные ставки по налогу на прибыль в областной бюджет. Его предложение поддержало Законодательное собрание Нижегородской области.

"Предоставление налоговых льгот резидентам особой экономической зоны "Кулибин" позволит создать в Нижегородской области более выгодные условия ведения бизнеса и повысит ее инвестиционную привлекательность, - говорил Глеб Никитин.

"Мы достигли неплохих результатов во взаимодействии с инвесторами и в 2019 году вошли в топ-20 регионов национального инвестрейтинга АСИ. Теперь нужно улучшить условия реализации проектов в Нижегородской области. Территории с преференциальным статусом, особенно ОЭЗ, являются одним из факторов привлекательности субъекта для вложения средств. При равных сырьевых, кадровых и логистических издержках крупные инвесторы зачастую предпочитают именно тот регион, в котором есть ОЭЗ, а значит, и более выгодные условия. Это особенно актуально в условиях пандемии, когда предприниматели тщательно оценивают расходы и риски, проявляя интерес именно к преференциальным зонам", - добавил губернатор.