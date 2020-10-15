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Общество

Нижегородским вузам и колледжам рекомендовано приготовится к дистанционке

16 октября 2020 13:34  [109] Общество

Фото: Александр Майоров

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал решение, принятое на заседании координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории региона.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, решением координационного штаба вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано принять решение о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

"Очень важно, чтобы занятия, не требующие очного присутствия студентов, проводились в дистанционном режиме. Это даст возможность защитить студентов и преподавателей, снизить нагрузку на общественный транспорт", - сказал Глеб Никитин.

"Понятно, что в каких-то моментах без очного присутствия обойтись невозможно. В этих случаях требуется неукоснительное соблюдение требований указа о режиме повышенной готовности", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, что школьников в Нижегородской области отправляют на преждевременные школьные каникулы, которые начнутся 19 октября и продлятся до 5 ноября. Согласно решению штаба, каникулы продлятся до 3 ноября включительно, но, поскольку 4 ноября - выходной, то ученики вернутся в школу только 5 ноября.

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