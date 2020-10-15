Названы сроки преждевременных школьных каникул в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Преждевременные школьные каникулы в Нижегородской области начнутся 19 октября и продлятся до 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал соответствующее решение, которое было принято на заседании координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно решению штаба, каникулы продлятся до 3 ноября включительно. Поскольку 4 ноября - выходной, то ученики вернутся в школу только 5 ноября.

"Санитарные врачи настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на курорты вне региона. Нежелательно, чтобы дети посещали торговые центры, а также другие общественные места в составе больших компаний (более пяти человек). Повторно обращу внимание администрации торговых и культурных организаций на необходимость соблюдения противоэпидемических мер", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, о том, что нижегородские школьники уходят на преждевременные каникулы глава региона сообщил сегодня на своей странице в соцсети Instagram.

Глеб Никитин пояснил, что каникулы 19 октября начнутся во всех классах всех школа региона. Даже тех, у которых по плану каникулы начинаются позже.

Причиной этого решения послужила ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

"Растет количество детей, являющихся вирусоносителями. К счастью, тяжелого течения болезни практически ни у кого нет. Но растет количество заболевших учителей и педагогов, а также членов семей, где есть дети. И сейчас самое важное - разорвать цепь распространения вируса. В этом вопросе мы должны действовать на опережение", - сказал губернатор.

Он напомнил, что средний срок инкубационного периода инфекции - 14 дней, и выразил надежду, что за период каникул ситуация стабилизируется.

Кроме того, глава региона заявил, что дал задание профильным министрам сформулировать рекомендации работодателям, чтобы те предоставили одному из родителей младших школьников возможность удаленной работы или отпуска на период каникул.

При этом еще 8 октября планов о преждевременном начале каникул в школах у нижегородского правительства не было. Каникулы должны были начаться в установленные сроки.

До этого министр образования Нижегородской области Сергей Злобин, отвечая на вопрос о том, будет ли регион по примеру Москвы начинать каникулы раньше, также выражал надежду, что нижегородские школы выйдут на каникулы в плановом режиме – в конце октября.

Отметим, что в настоящее время пять школ Нижегородской области полностью закрыты на карантин по COVID-19 и ОРВИ. Помимо закрытых школ, на карантине также сейчас находятся еще 129 классов в 46 школах.