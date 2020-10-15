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Общество

Новые ограничения по спортивным мероприятиям вводятся в Нижегородской области

16 октября 2020 13:49  [242] Общество

Фото: video.ninenet.org

Новые ограничения по спортивным мероприятиям вводятся в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, соответствующе решение, принятое на заседании координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории региона, подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ограничения касаются отсутствия зрителей на спортивных соревнованиях.

"До 15 ноября спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Это вынужденная мера, которая принимается исходя из рекомендаций санитарных врачей. Риски присутствуют, даже если большинство соблюдает требования безопасности. Сейчас крайне важно избегать мест массового скопления людей", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что весной, во время активной пандемии коронавируса, в Нижегородской области были полностью запрещены спортивные соревнования. Эти мероприятия возобновились 12 августа, когда Глеб Никитин внес соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности.

С этого дня разрешалось проводить спортивные соревнования на открытом воздухе с числом зрителей (болельщиков) до 70 человек.

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