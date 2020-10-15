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Общество

Глава управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко объяснила преждевременные школьные каникулы

16 октября 2020 14:14  [72] Общество

Руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко объяснила жителям региона причину преждевременных школьных каникул в школах региона.

Она сказала, что сейчас, когда эпидемия коронавируса вновь начинает усиленно распространятся среди жителей региона, важно исключить из этого процесса как можно больше людей. Отправляя на каникулы школы, таким образом около 400 тысяч человек (дети, учителя и обслуживающий персонал школ) выводится из "цепочки" потенциальных заболевших нижегородцев.

Наталия Кучеренко дает ряд рекомендаций о предотвращении заражения коронавирусом, ОРВИ и прочими сезонными заболеваниями и выражает надежду, что после каникул ситуация стабилизируется.

 

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