Крупный пожар на складе в Сормове потушили Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Крупный пожар на складе в Сормовском районе ликвидирован. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В итоге площадь пожара составила 1800 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

В ликвидации возгорания участвовали 92 человек, с привлечением 27 единиц техники. В помощь сотрудникам МЧС даже доставили пожарный поезд со станции "Горький – Сортировочный".

Спасатели просили нижегородцев объезжать улицы из-за пожара. Движение транспорта утром и днем было затруднено.

Пожар на складе по адресу: ул. Федосеенко, 55а произошел сегодня утром, 16 октября. Там хранились материалы для производства мебели.