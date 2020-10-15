Крупный пожар на складе в Сормове потушили

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Крупный пожар на складе в Сормовском районе ликвидирован. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
В итоге площадь пожара составила 1800 кв.м. Погибших и пострадавших нет.
В ликвидации возгорания участвовали 92 человек, с привлечением 27 единиц техники. В помощь сотрудникам МЧС даже доставили пожарный поезд со станции "Горький – Сортировочный".
Спасатели просили нижегородцев объезжать улицы из-за пожара. Движение транспорта утром и днем было затруднено.
Пожар на складе по адресу: ул. Федосеенко, 55а произошел сегодня утром, 16 октября. Там хранились материалы для производства мебели.
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