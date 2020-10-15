Новый пешеходный переход появился в мкр Сортировочный Канавинского района Общество

В микрорайоне Сортировочный Канавинского района появился новый пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента 16 октября 2020 года по итогам объезда с участием депутата Законодательного собрания Нижегородской области Артема Баранова.

Во время выездного личного приема летом этого года в микрорайоне Сортировочный к парламентарию обратилась группа жителей поселка Березовский. Они рассказали депутату, что поселок отделяет от микрорайона Сортировочный проезжая дорога. Все объекты социальной сферы, включая магазины, школы, детские сады, отсутствуют на территории поселка Березовский. В результате чего взрослые и дети подвергают свою жизнь опасности, переходя через дорогу. Были случаи наезда на пешеходов. Поэтому переход для местных жителей имеет огромное значение.

Благодаря совместным усилиям администрации района и города были установлены знаки, уложены "лежачие полицейские", нанесена разметка и организован подход к пешеходному переходу. Кроме того, благодаря содействию депутата был организован пешеходный переход на пересечении улиц Электровозная и улицы героя Овчинникова.

"Мы рады, что нашу проблему услышали и оперативно решили вопрос с обустройством оживленного участка проезжей части дороги. Каждый день здесь переходит дорогу множество людей: мамочки с детьми, школьники и подростки, а движение на данном участке интенсивное. Знак "пешеходный переход" был просто необходим, и вот он установлен. Появилась "зебра". Теперь люди могут спокойно переходить дорогу, не опасаясь за свою жизнь. В свою очередь, водители тоже ведут себя на этом участке дороги более внимательно", - отметила жительница поселка Березовский Анжелика Кирпичева.

"Мы уделяем большое внимание вопросам инфраструктуры. Главная и основная задача - сделать жизнь людей комфортной и безопасной. Думаю, не надо объяснять, что пешеходный переход – это, в первую очередь, безопасность. Поэтому вопрос был сразу взят на контроль. Сегодня я побывал на месте и убедился лично, что работы по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода выполнены. Он оборудован согласно всем нормативным требованиям. Рабочие нанесли разметку, установили дорожные знаки. Теперь пешеходный переход позволит жителям поселка Березовский спокойно переходить на другую сторону дороги, где расположены объекты социальной сферы", - сообщил Артем Баранов.

Жители также сообщили парламентарию, что другими актуальными для поселка вопросами являются отсутствие освещения и нормальной дороги. Решение данных проблем также будет прорабатываться.