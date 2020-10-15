Аукционы для строительства жилья около аэропорта пройдут в Нижнем Новгороде Бизнес

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Аукционы для строительства жилья около аэропорта пройдут в Нижнем Новгороде. Как сообщается на сайте администрации, аукционы на право заключения договора аренды земельного участка в районе ул. Зеленхозовской в Автозаводском районе пройдут 20 ноября этого года. Ранее аукцион планировалось провести 11 сентября.

Первый аукцион

Речь идет о территории в 20 метрах на запад от жилых домов с № 1 по № 19 по ул. Зеленхозовской. Кадастровый номер 52:18:0040343:725. Площадь участка составляет 76 377 кв.м (или 7,6 га).

Вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

Земля находится в муниципальной собственности.

Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) – 20 млн 410 тысяч рублей. Сумма задатка - 10 млн 205 тысяч рублей. Срок аренды 5 лет.

Второй аукцион

Участок по адресу: ул. Зеленхозовская, 1А - для комплексного освоения территории. Кадастровый номер – 52:18:0000000:14454. Площадь 66 318 кв.м. (или 6,6 га).

Назначение – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначения, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины.

Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) – 17 млн 628 тысяч рублей. Сумма задатка – 8 млн 814 тысяч рублей. Срок аренды 5 лет.

Третий аукцион

Участок в 15 метрах на запад от жилого дома № 48А по ул. Парышевской - для комплексного освоения территории. Кадастровый номер 52:18:0000000:10280. Площадь участка составляет 38 499 кв.м (или 3,8 га).

Назначение - малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначения, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины.

Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) – 11 млн 965 тысяч рублей. Сумма задатка – 5 млн 982 тысячи рублей. Срок аренды 5 лет.