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Волонтеры разыскивают ушедшего из больницы Балахны Владимира Соколова. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".
64-летний мужчина ушел из ЦРБ накануне, 15 октября.
Приметы: рост 167 см, среднее телосложение, волосы короткие.
Был одет в светлую рубашку в клеточку, синее трико и синие тапочки.
Особые приметы: татуировка на левой кисти, шрам на шее, хромает на левую ногу.
Сообщить о местонахождении мужчины можно инфоргу поиска Анастасии 8927-814-78-87 или по номеру 8(831) 291-51-51.
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