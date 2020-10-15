Волонтеры разыскивают ушедшего из больницы Балахны Владимира Соколова Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры разыскивают ушедшего из больницы Балахны Владимира Соколова. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

64-летний мужчина ушел из ЦРБ накануне, 15 октября.

Приметы: рост 167 см, среднее телосложение, волосы короткие.

Был одет в светлую рубашку в клеточку, синее трико и синие тапочки.

Особые приметы: татуировка на левой кисти, шрам на шее, хромает на левую ногу.

Сообщить о местонахождении мужчины можно инфоргу поиска Анастасии 8927-814-78-87 или по номеру 8(831) 291-51-51.